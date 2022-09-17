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Україна отримала від США 1,5 мільярда доларів з Цільового фонду Світового банку

Субота, 17 вересня 2022, 14:36

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету надійшов грант розміром 1,5 млрд доларів від США з Цільового фонду Світового банку.

Про це він написав у Twitter.

"До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав прем’єр. 

За словами Шмигаля, кошти спрямують на відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Також він подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.

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Нагадаємо:

Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

Кабінет міністрів затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 4,5 млрд доларів. 

Світовий банк США Україна
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