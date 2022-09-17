Україна отримала від США 1,5 мільярда доларів з Цільового фонду Світового банку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету надійшов грант розміром 1,5 млрд доларів від США з Цільового фонду Світового банку.
Про це він написав у Twitter.
"До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав прем’єр.
До державного бюджету 🇺🇦 надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від 🇺🇸 з Цільового фонду @WorldBank. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую @POTUS та 🇺🇸 за підтримку України.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 17, 2022
За словами Шмигаля, кошти спрямують на відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Також він подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.
Нагадаємо:
Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.
Кабінет міністрів затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 4,5 млрд доларів.