Україна отримала від США 1,5 мільярда доларів з Цільового фонду Світового банку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до державного бюджету надійшов грант розміром 1,5 млрд доларів від США з Цільового фонду Світового банку.

Про це він написав у Twitter.

"До державного бюджету України надійшов грант розміром $1,5 млрд. Це останній транш із $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку", - написав прем’єр.

До державного бюджету 🇺🇦 надійшов грант у розмірі $1,5 млрд. Це останній транш з $4,5 млрд від 🇺🇸 з Цільового фонду @WorldBank. Кошти буде спрямовано для відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Дякую @POTUS та 🇺🇸 за підтримку України. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 17, 2022

За словами Шмигаля, кошти спрямують на відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та програми соцдопомоги. Також він подякував президентові США Джозефу Байдену за підтримку України.

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Нагадаємо:

Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

Кабінет міністрів затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів Америки в розмірі 4,5 млрд доларів.