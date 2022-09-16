Фунт стерлінгів впав щодо долара до найнижчого рівня з 1985 року

Фунт стерлінгів у п'ятницю впав до найнижчого рівня з 1985 року по відношенню до долара після того, як слабші, ніж очікувалося дані щодо роздрібних продажів у Великій Британії посилили занепокоєння щодо того, що країна прямує до тривалої рецесії.

Про це пише Financial Times.

За даними Refinitiv, на лондонських торгах фунт впав на 0,8 відсотка до 1,137 долара, вперше за майже чотири десятиліття він подолав позначку в 1,14 долара.

"Зниження, яке відбувається через 30 років після "чорної середи", коли фунт стерлінгів випав з європейського механізму валютного курсу, відображало широке зростання долара, а також особливе занепокоєння щодо стану економіки Великої Британії.

Фунт стерлінгів знизився приблизно на 0,4 відсотка щодо євро, до 1,142 євро, що є найнижчим рівнем з початку 2021 року", - пише FT.

Відповідно до даних, опублікованих у п’ятницю Управлінням національної статистики Британії, роздрібні продажі різко впали в серпні, оскільки британські споживачі боролися з різким зростанням цін і високою вартістю електроенергії.

Кількість товарів, куплених у Великій Британії, впала на 1,6 відсотка з липня по серпень.

ВІДЕО ДНЯ

Продажі знизилися у всіх основних секторах: у продуктових магазинах, непродуктових, у торгівлі поза магазинами та у паливній сфері. Востаннє таке було у липні 2021 року, коли було скасовано обмеження у зв'язку з коронавірусом.

Зниження продажів виявилося більшим, ніж очікували експерти: вони прогнозували зниження на 0,5%, додає Financial Times.

"Статистика показує, наскільки рекордна за кілька десятиліть інфляція вдарила по споживачах та економіці загалом. Уряд вирішив виділити 150 млрд фунтів на заходи підтримки в умовах дорогих енергоресурсів, але ці гроші не скасовують ризику рецесії", - пише газета.

Економіка Британії вже може бути в рецесії, статистика споживчого попиту це підтверджує, заявила FT економіст компанії Capital Economics Олівія Крос.

Вона вважає, що в наступні місяці у бізнесу теж, ймовірно, будуть складнощі з продажами, оскільки підвищення вартості життя далі позначатиметься лише сильніше.

Статистика споживання має переконати Банк Англії підвищити ключову ставку наступного тижня на 50 базисних пунктів, а не на 75, як вважає ринок, зазначила економіст компанії Pantheon Macroeconomics Габріелла Дікінс.

Економічна правда