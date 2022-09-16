У серпні ринок нових авто в ЄС повернувся до зростання після 13 місяців спаду

У серпні європейський ринок нових пасажирских автомобілів нарешті повернувся до зростання (+4,4%), поклавши край спаду, який тривав 13 місяців поспіль.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (ACEA).

Проте із 650 305 зареєстрованими авто цей результат залишається набагато нижчим за рівень до пандемії.

"Усі ключові ринки ЄС зробили позитивний внесок у зростання регіону, причому значний приріст спостерігався в Італії (+9,9%), Іспанії (+9,1%), Франції (+3,8%) та Німеччині (+3,0%)", - йдеться у повідомленні.

Асоціація нагадує, що у липні 2022 року реєстрація нових автомобілів у ЄС знизилася (-10,4%), незважаючи на і без того низьку базу порівняння, спричинену триваючим дефіцитом напівпровідників.

Так, у липні всі чотири основні ринки ЄС продемонстрували гірші показники, ніж рік тому, причому Німеччина (-12,9%) та Іспанія (-12,5%) показали найсильніше падіння.

За вісім місяців 2022 року обсяги реєстрації авто скоротились на 11,9% та досягли майже 6 мільйонів проданих нових легкових автомобілів.

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"Незважаючи на нещодавнє покращення, попередні падіння негативно впливають на сукупні показники. У результаті, цього року всі чотири ключові ринки зазнали втрат: Італія (-18,4%), Франція (-13,8%), Німеччина (-9,8%) та Іспанія (-9,4%)", - резюмували в асоціації.

Економічна правда