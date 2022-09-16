Підприємці, які працевлаштували ВПО, отримали 122 мільйона компенсацій від держави

Підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб, держава компенсувала 122 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Всього ці представники бізнесу працевлаштували понад 11 тисяч переселенців.

Перша віце-премʼєр – міністр економіки Юлія Свириденко розповіли, що роботодавцям виплачують компенсацію за працевлаштування людей, які переїхали з небезпечних регіонів, щоб вони швидше адаптувались на новому місці.

Окрім того, очікуємо на підтримку парламентом ще однієї нашої ініціативи щодо надання компенсації бізнесу за працевлаштування окремих категорій громадян, зокрема молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, одиноких батьків", – додала Свириденко.

За урядовою програму компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб - за кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує підприємцю 6500 грн впродовж 2 місяців.

Згідно умов програми, компенсація надається роботодавцю, який:

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взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну (6500 грн);

перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

подав податкову звітність за 4 квартал 2021 р. або весь 2021 р.;

не є неприбутковою організацією.

Аби отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на порталі "Дія". Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.

Економічна правда



