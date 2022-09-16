Курс на 16 вересня: готівкова гривня дещо зміцнилась

У пʼятницю, 16 вересня, готівкова гривня на "чорному" ринку дещо зміцнилась – курс коливається на рівні 41,62 - 41,93.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:50 курс долара на чорному ринку становить 41,62 - 41,93 грн, а у четвер, 15 вересня, коливався на рівні 41,76 - 41,94 грн.

Також гривня зміцнилась і відносно "чорного" курсу євро, котирування наразі становлять 40,76 - 41,07 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 40,80 - 41,16 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,9 - 41,7 грн (курс на 15 вересня – 41,0 - 41,7 грн);

Євро – 40,4 - 41,3 грн (курс на 15 вересня – 40,35 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 41,2 - 41,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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