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Курс на 16 вересня: готівкова гривня дещо зміцнилась

П'ятниця, 16 вересня 2022, 14:04 - Анастасія Жарикова

У пʼятницю, 16 вересня, готівкова гривня на "чорному" ринку дещо зміцнилась – курс коливається на рівні 41,62 - 41,93.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:50 курс долара на чорному ринку становить 41,62 - 41,93 грн, а у четвер, 15 вересня, коливався на рівні 41,76 - 41,94 грн. 

Також гривня зміцнилась і відносно "чорного" курсу євро, котирування наразі становлять 40,76 - 41,07 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 40,80 - 41,16 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,9 - 41,7 грн (курс на 15 вересня –  41,0 - 41,7 грн);
  • Євро – 40,4 - 41,3 грн (курс на 15 вересня – 40,35 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;
  • Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;
  • Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;
  • Райффайзен – 41,2 - 41,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.  

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