Ціни на нафту дещо зростають після різкого падіння, викликаного зміцненням долара

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Котирування нафти у пʼятницю слабко піднімаються після різкого падіння напередодні – Brent та WTI зросли на 0,39% та 0,24% відповідно.

Про це пише Enkorr.

Станом на 8 ранку за київським часом листопадові ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,35 дол (0,39%), до 91,19 дол за барель. У четвер Brent здешевшала на 3,26 дол (3,5%), до 90,84 дол за барель.

Жовтневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на 0,2 дол (0,24%), до 85,3 дол за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на 3,38 дол (3,8%), до 85,10 дол за барель.

Зазначається, що падіння котирувань у четвер було викликане зміцненням долара і побоюваннями щодо світового попиту на пальне.

"Долар активно відновився і утримується біля нещодавніх максимумів на тлі "яструбиного" прогнозу політики Федрезерву на найближчі місяці", – написали аналітики енергетичного відділу StoneX.

Вересневе засідання ФРС має відбудися наступного тижня, і ринок упевнений, що центробанк знову підвищить ключову ставку на 75 базисних пунктів, щоб уповільнити високу інфляцію, що зберігається в США.

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"На найближчу перспективу ми дотримуємося обережного прогнозу для цін на нафту, оскільки на світову економіку тиснуть зростаючі ставки, підриваючи попит на паливо", – цитує видання слова старшого ринкового економіста Spartan Capital Securities Пітера Карділло.





