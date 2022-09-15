Судно в управлінні грецької компанії перевозило вугілля з РФ попри санкції

Судно під керуванням компанії з Греції транспортувало вугілля з порту в Росії до Туреччини наприкінці серпня попри те, що набуло чинності вугільне ембарго від ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітичних компаній.

За даними Kpler і Logistic OS, 29 серпня судно Stavros завершило завантаження 53 тисяч тонн вугілля з російського Таманського терміналу навалочних вантажів. Згодом воно прибуло у порт поблизу міста Іскендерун у Туреччині 5 вересня, де відвантажило "значний обсяг вантажу".

Stavros управляється афінською компанією Eastern Mediterranean Maritime. Представник компанії відмовився від коментаря але сказав, що перевезення не порушують санкції, якщо пункт призначення не знаходиться в ЄС.

Європейська комісія раніше заявляла, що санкції стосуються будь-яких поставок вугілля з Росії, незалежно від їх пункту призначення. Санкції щодо вугілля, стосується як "купівлі", так і "передачі" цих товарів, незалежно від кінцевого пункту призначення, а також поширюються на фінансування та страхування компаніями ЄС.

Невідомо, чи вугілля походить з Росії, хто є кінцевим власником судном, та яким є кінцевий пункт призначення судна.

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Експорт російського вугілля морем був фактично припинений через заборону Євросоюзу обслуговувати поставки російського вугілля в будь-яку точку світу в рамках пʼятого пакету санкцій.

Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України.