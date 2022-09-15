Україна суттєво скорочує дефіцит торгівлі товарами у вересні – Мінекономіки

Український дефіцит торгівлі товарами скорочується: за першу половину вересня становив 111 млн доларів, хоча за підсумками серпня сягав 1,05 млрд доларів

Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

Він повідомив, що за першу половину вересня Україна експортувала продукції на 1,818 млрд дол і імпортувала – на 1,929 млрд доларів.

Серед категорій, які формували експорт України цей період – соняшникова олія (230 млн дол), кукуруза (174 млн доларів), ріпак (166 млн дол), пшениція (147 дол). Крім того, зауважив Качка, експорт електроенергії вийшов на новий рекорд у 131 млн дол за пів місяця.

У розрізі обсягів, за першу половину місяця Україна експортувала вантажів вагою 4,1 млн тонн. Із загального показника 871 тисяч тонн становить руда, 805 тисяч тонн – кукурудза, 669 тисяч тон – пшениця.

Щодо видів транспорту, то морським транспортом відвантажено 2 млн тонн вартістю 662 млн доларів. Практично на таку ж вартість проекспортовано вантажів автотранспортом – 651 млн дол, хоча їхня вага втричі менша і становить 585 тисяч тонн.

ЄС і надалі є головним напрямом експорту, на блоку припадає 1,24 млрд з 1,81 млрд доларів експорту.