Скільки українських біженців вже вчать польську мову задля кращого заробітку – опитування 

52,8% працевлаштованих у Польщі українців вже опановують польську мову, щоб згодом отримати там висококваліфіковану роботу.

Про це свідчать результати опитування, яке провів аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal (опитали 1440 українських громадян).

Зазначається, що 35% респондентів планують навчання найближчим часом. А 12,2% стверджують, що для того, аби забезпечити себе гідним рівнем життя у Польщі, їм достатньо знань рідної мови.

Від початку літа цього року у Польщі діють державні програми із забезпечення безплатних курсів польської мови для всіх біженців з України, що фінансується польським Фондом праці.

"Середня зарплата навіть на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі, становить 28 - 32 тис грн на місяць. Це приблизно у два рази більше, ніж в Україні.

Разом із тим поляки готові запрошувати українців також на висококваліфіковані позиції, де ця позначка може значно зрости. Головний бар’єр, що відділяє освічених українців від достойної роботи за межами України - це знання іноземних мов", - зазначила директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

За її словами, у першу чергу серйозно вивчати польську мову почали саме ті українці, які не планують ще принаймні півроку-рік повертатися в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Екномічна правда