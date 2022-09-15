БЕБ розслідує ухилення від сплати податків на 40 мільйонів компанією екснардепа

Бюро економічної безпеки заявило про початок досудового розслідування ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Слідством встановлено, що службові особи одного із сільськогосподарських підприємств, протягом 2021 року, документально оформлювали фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності".

Використання такої схеми дозволило порушникам ухилитися від сплати податків на суму 42,4 млн грн. Зазначене сільськогосподарське підприємство пов’язують з колишнім народним депутатом та відомим бізнесменом", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

За даними джерел ЕП, йдеться про екснардепа з Харкова.

Економічна правда