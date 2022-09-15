Ціни на нафту зросли через низький попит і можливі перебої з поставками у США

Ціни на нафту зросли у четвеер, оскільки ринок врівноважував слабкий попит із перебоями в постачанні на тлі загрозливої ​​зупинки залізниці в Сполучених Штатах, найбільшому споживачі сирої нафти у світі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2 центи до 94,12 доларів за барель до 03:24 за Гринвічем.

Ціна на нафту West Texas Intermediate зросла на 18 центів, або 0,2%, до 88,66 доларів.

Причини зростання цін

"Ціна на нафту вплинула на глобальну рецесію, але навіть за умови стабільного глобального зростання попит на нафту залишатиметься досить високим у порівнянні з триваючими занепокоєннями щодо пропозиції", - сказав головний економіст ACY Securities Кліффорд Беннетт.

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"Зростаюча ймовірність зупинки залізничного транспорту в США через триваючий трудовий спір також додає підтримку ринку. Три профспілки ведуть переговори щодо нового контракту, який може вплинути на залізничні перевезення, які важливі для поставок сирої та продуктів", - пише агентство.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оголосило напередодні, що очікує повсюдного переходу з газу на нафту для цілей опалення.

Але дані, опубліковані Управлінням енергетичної інформації, показали, що запаси сирої нафти та дистилятів у США зросли більше, ніж очікувалося, за останній тиждень, що свідчить про зниження попиту на паливо та обмеження цін на нафту.

Економічна правда