Ціни на нафту зросли через низький попит і можливі перебої з поставками у США
Ціни на нафту зросли у четвеер, оскільки ринок врівноважував слабкий попит із перебоями в постачанні на тлі загрозливої зупинки залізниці в Сполучених Штатах, найбільшому споживачі сирої нафти у світі.
Про це пише Reuters.
Як змінились ціни
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2 центи до 94,12 доларів за барель до 03:24 за Гринвічем.
Ціна на нафту West Texas Intermediate зросла на 18 центів, або 0,2%, до 88,66 доларів.
Причини зростання цін
"Ціна на нафту вплинула на глобальну рецесію, але навіть за умови стабільного глобального зростання попит на нафту залишатиметься досить високим у порівнянні з триваючими занепокоєннями щодо пропозиції", - сказав головний економіст ACY Securities Кліффорд Беннетт.
"Зростаюча ймовірність зупинки залізничного транспорту в США через триваючий трудовий спір також додає підтримку ринку. Три профспілки ведуть переговори щодо нового контракту, який може вплинути на залізничні перевезення, які важливі для поставок сирої та продуктів", - пише агентство.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оголосило напередодні, що очікує повсюдного переходу з газу на нафту для цілей опалення.
Але дані, опубліковані Управлінням енергетичної інформації, показали, що запаси сирої нафти та дистилятів у США зросли більше, ніж очікувалося, за останній тиждень, що свідчить про зниження попиту на паливо та обмеження цін на нафту.
Економічна правда