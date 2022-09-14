Курс валют на 14 вересня: придбати готівковий долар стало дешевше

Готівковий долар у середу, 14 вересня, став дешевше для купівлі – наразі курс коливається на рівні 41,54 - 41,56 за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 15:10 курс долара на чорному ринку становить 41,54 - 41,56 грн, а у вівторок, 13 вересня, коливався на рівні 41,48 - 41,66 грн. Курсові спреди значно зменшилися, що означає, що придбати готівковий долар стало дешевше.

Щодо "чорного" курсу євро, гривня зміцнилась і котирування наразі становлять 40,74 - 41,07 грн. Для порівняння, курс коливався на рівні 40,91 - 41,28 грн у вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,8 - 41,6 грн (курс на 13 вересня – 40,8 - 41,6 грн);

Євро – 40,4 - 41,325 грн (курс на 13 вересня – 40,4 - 41,4 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 41,2 - 41,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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