З російських товарів може зникнути термін придатності через дефіцит чорнил

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Росстандарт готовий змінити вимоги до упаковок у зв'язку з дефіцитом чорнил у російських виробників, які виникли внаслідок санкцій.

Про це пише РБК з посиланням на відповідь Росстандарту.

Таким чином, через зміну вимог з етикеток товарів може зникнути звична інформація: дані про місце та виробництво товару, а також вказівки на термін придатності та дата виготовлення.

Зазначається, що остаточного рішення поки не ухвалено.

Представник профільного віце-прем'єра РФ Вікторії Абрамченко заявив, що бізнес все ще не надав консолідованої позиції з цього питання, дискусія продовжується.

"Але проблема спирається на необхідність розробки єдиних стандартів на території всього Митного союзу та країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), до якого, окрім Росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизстан.

Однак Росстандарт упевнений, що вихід є: для цього виробникам необхідно буде перенести частину інформації з етикетки в електронний формат, а споживачі зможуть ознайомитися з нею за допомогою QR-коду на етикетці, проте зробити це можна буде лише з 2023 року - саме з цього моменту у рамках Митного союзу передбачено можливість зміни технічного регламенту", - йдеться у повідомленні.

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Після початку повномасштабної війни проти України з Росії пішла значна кількість закордонних компаній, які постачали упаковку або були задіяні в супутніх галузях, зокрема, виготовляли та оформляли упаковку для товарів російських виробників.

Так, вихід виробника Tetra Pak з російського ринку змусив російський бізнес почати економити на упаковці та перебудовувати виробничі ланцюжки. Нестача фарб змусила виробників робити упаковки "мінімалістичними", прибравши, зокрема, оформлення соків та напоїв.

Економічна правда