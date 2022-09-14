Фінляндія встановила рекорд у ЄС по скороченню споживання газу

Фінляндія у першій половині року вдвічі скоротила споживання природного газу, встановивши рекорд у ЄС.

Про це пише набільша газета Фінляндії Helsingin sanomat.

"У Фінляндії побоювалися, що припинення поставок газу РФ в травні спричинить проблеми, але поки їх вдалося уникнути. Ніби непомітно, використання природного газу у Фінляндії скоротилося вдвічі з початку року, і в результаті не було значних збоїв у виробництві чи холодних будинків", - йдеться у статті.

Так, у січні-серпні у Фінляндії було спожито близько 8,8 терават-годин природного газу, тоді як за аналогічний період минулого року споживання було приблизно вдвічі більше - 17,8 терават-годин.

Ці показники не включають газ, що подається на LNG-термінали в Порі та Торніо, які обслуговують лише місцеву промисловість.

Підкреслюється, що зниження споживання приблизно на 50 відсотків є європейським рекордом.

Дані, зібрані аналітичним центром Brugel, здається, що жодній іншій країні ЄС не вдалося так само скоротити споживання газу.

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"На початку року споживання газу в усьому ЄС знизилося лише на шість відсотків порівняно з попереднім роком, а в деяких країнах споживання навіть трохи зросло. Метою ЄС є скорочення споживання газу на 15 відсотків", - пише газета.

На думку галузевих експертів, одне з пояснень такого вдалого зниження споживання полягає в тому, що у Фінляндії мало будинків з індивідуальним газовим опаленням.

"Прямий розподіл газу до споживачів тут відіграє невелику роль порівняно з рештою Європи. Це полегшило нашу ситуацію порівняно, наприклад, з Німеччиною", - заявив генеральний директор Suomen Gas Association.

Зазначається також, що постачальники змогли замінити природний газ іншими видами палива, такими як вугілля, біомаса або торф. Зміна палива була зумовлена ​​зростанням вартості газу.

Зростання вартості газу також призвело до зміни способу опалення нерухомості. У Лахті цієї осені великі об’єкти з газовим опаленням будуть підключені до мережі централізованого теплопостачання.

Економічна правда