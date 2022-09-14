Фінляндія встановила рекорд у ЄС по скороченню споживання газу
Фінляндія у першій половині року вдвічі скоротила споживання природного газу, встановивши рекорд у ЄС.
Про це пише набільша газета Фінляндії Helsingin sanomat.
"У Фінляндії побоювалися, що припинення поставок газу РФ в травні спричинить проблеми, але поки їх вдалося уникнути. Ніби непомітно, використання природного газу у Фінляндії скоротилося вдвічі з початку року, і в результаті не було значних збоїв у виробництві чи холодних будинків", - йдеться у статті.
Так, у січні-серпні у Фінляндії було спожито близько 8,8 терават-годин природного газу, тоді як за аналогічний період минулого року споживання було приблизно вдвічі більше - 17,8 терават-годин.
Ці показники не включають газ, що подається на LNG-термінали в Порі та Торніо, які обслуговують лише місцеву промисловість.
Підкреслюється, що зниження споживання приблизно на 50 відсотків є європейським рекордом.
Дані, зібрані аналітичним центром Brugel, здається, що жодній іншій країні ЄС не вдалося так само скоротити споживання газу.
"На початку року споживання газу в усьому ЄС знизилося лише на шість відсотків порівняно з попереднім роком, а в деяких країнах споживання навіть трохи зросло. Метою ЄС є скорочення споживання газу на 15 відсотків", - пише газета.
На думку галузевих експертів, одне з пояснень такого вдалого зниження споживання полягає в тому, що у Фінляндії мало будинків з індивідуальним газовим опаленням.
"Прямий розподіл газу до споживачів тут відіграє невелику роль порівняно з рештою Європи. Це полегшило нашу ситуацію порівняно, наприклад, з Німеччиною", - заявив генеральний директор Suomen Gas Association.
Зазначається також, що постачальники змогли замінити природний газ іншими видами палива, такими як вугілля, біомаса або торф. Зміна палива була зумовлена зростанням вартості газу.
Зростання вартості газу також призвело до зміни способу опалення нерухомості. У Лахті цієї осені великі об’єкти з газовим опаленням будуть підключені до мережі централізованого теплопостачання.
Економічна правда