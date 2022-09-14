Bank of America релокує частину російських співробітників у Дубай – Reuters

Bank of America переміщує деяких своїх російських співробітників в ОАЕ (Дубай).

Про це пише Reuters з псиланням на два джерела.

BofA відмовився від коментарів, коли Reuters зробив запит у вівторок.

"Дубай, великий фінансовий і діловий центр Перської затоки, є улюбленим місцем для переїзду банкірів з Росії.

На початку цього року JP Morgan, Rothschild & Co і Goldman Sachs перемістили частину своїх співробітників з Росії", - нагадує агентство.

Арабські країни Перської затоки поки що займають нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну. Вони мають глибокі зв’язки з Росією через частки в компаніях і нафтовому картелі ОПЕК+.

Об’єднані Арабські Емірати, які протягом багатьох років поглиблюють свої зв’язки з Росією, не підтримали санкції, запроваджені західними країнами, а їхній центральний банк досі не видав вказівок щодо західних санкцій, додає Reuters.

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Економічна правда