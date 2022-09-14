Нафта дешевшає на тлі очікувань підвищення ставок ФРС США

Ціни на нафту знизились у середу через побоювання щодо чергового підвищення процентної ставки ФРС США наступного тижня, після звіту про інфляцію в серпні, в якому індекс споживчих цін перевищив прогнози..

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 17 центів, або 0,2%, до 93,00 доларів за барель до 06:33 GMT.

Нафта West Texas Intermediate коштувала 87,20 доларів за барель, що на 11 центів або 0,1% менше попередньої сесії.

Причини зміни цін

Зазначається, що побоювання підвищення ставок ФРС США наступного тижня переважило підтримку цін від прогнозу зростання попиту на нафту ОПЕК.

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"Тиск на ціни викликав вищий, ніж очікувалося, звіт про інфляцію в США у вівторок, який розвіяв надії, що ФРС зможе скоротити свою політику щодо посилення ставок у найближчі місяці.

Офіційні особи ФРС збираються зустрітися наступного вівторка та середи, оскільки інфляція залишається набагато вищою за ціль Центробанку США у 2%", - пише агентство.

"Сильний долар США та очікування ще одного надзвичайного підвищення ставки ФРС вплинули на настрої", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Водночас у Китаї жорстке стримування COVID-19 скорочує попит на паливо.

"Політика Китаю щодо нульового поширення COVID-19 залишається незмінною, і це дозволить обмежити будь-які відскоки, які з’являться протягом найближчих тижнів", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Моя.

Нагадаємо:

Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах у серпні зріс на 0,1%, хоча економісти очікували його скорочення на 0,1% – очікується, що Федрезерв втретє поспіль підвищить ставки на 75 базисних пунктів.

Економічна правда