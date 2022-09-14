Російський аналог McDonald's замінить Coca-Cola напоями "Добрий cola"

vc,ru

Російська мережа "Вкусно и точка" (оновлена мережа після продажу McDonald's свого російського бізнесу) оголосила, що замінить Coca-Cola напоями "Добрий cola".

Про це з посиланням на пресслужбу мережі пише vc.ru.

Повідомляється, що до початку жовтня напій у розливі буде доступний у всіх закладах мережі в колишніх обсягах - 0,25, 0,4 та 0,5 л.

Видання зазначає, що "Добрий cola" виробляє російський підрозділ Coca-Cola, який припинив випускати і продавати напої під цим же брендом в Росії ще в червні.

Про плани виробника продовжити продаж, але змінити назву напою на "Добрий cola", росЗМІ писали на початку серпня. Наприкінці цього місяця випуск перейменованої продукції підтвердили галузеві джерела.

До цього "Вкусно и точка" продавала оригінальну Coca-Cola із запасів, але паралельно шукала їй заміну.

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Coca-Cola HBC заявляла, що більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії.

Колишній McDonald's у Росії тепер називатиметься "Вкусно и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.

Економічна правда