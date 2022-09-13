Курс валют на 13 вересня: готівкове євро знову дорожчає
Готівкова гривня знову ослабла у вівторок, 13 вересня – наразі курс коливається на рівні 41,48 - 41,66 за долар.
Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.
На 15:10 курс долара на чорному ринку становить 41,48 - 41,66 грн, а у понеділок, 12 вересня, коливався на рівні 41,36 - 41,60 грн. Після стабілізації у понеділок гривня знову ослабла.
Щодо "чорного" курсу євро, він знову ослаб і наразі становить 40,91 - 41,28 грн. Для порівняння, курс коливався на рівні 40,70 - 41,14 грн у понеділок.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,8 - 41,6 грн (курс на 12 вересня – 40,5 - 41,58 грн);
- Євро – 40,4 - 41,4 грн (курс на 12 вересня – 40,3 - 41,5 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;
- Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;
- Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;
- Райффайзен – 41,2 - 41,65 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.
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