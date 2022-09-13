Кабмін передав у постійне користування Чорнобильському заповіднику 230 тисяч гектарів землі

Кабінет міністрів передав 226 964,7 га у постійне користування Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 10 вересня, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Заповідник було створено ще у 2016 році, але до цього часу його землі не були належним чином оформлені.

Наразі ці питання будуть впорядковані, а перед установою відкриються ще більші можливості для розвитку своєї природоохоронної та наукової діяльності", - пояснив голова Міндовкілля Руслан Стрілець.

За його словами, 226 964,7 га зони відчуження та зони безумовного відселення - це найбільший резерват дикої природи у Європі.

"Територію Чорнобильського заповідника можна порівняти з площею трьох Києвів, або Дністровського району у Чернівецькій області, чи скажімо, Яворівського району на Львівщині або Бучанського на Київщині.

На території заповідника може поміститися 4 Карпатські біосферні заповідники або 5 Національних парків "Синевир" чи 6 Асканій – Нових", - додають у міністерстві.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що за 6 років існування Чорнобильський заповідник пройшов шлях від реєстрації звичайної бюджетної установи до одного з флагманів впровадження креативних ідей і передових технологій.

У 2020 році він був включений до світової бази територій, що охороняються (WDPA) та до системи GBIF з публікацією та оновленням датасетів, у 2022 році отримав Свідоцтво про державну атестацію наукової установи.

"Статус законного землекористувача дасть можливість заповіднику більш ефективно виконувати природоохоронні завдання, в тому числі в умовах відновлення після воєнних дій. Крім того, установа зможе розвивати свій потенціал як унікальна міжнародна платформа для наукового співробітництва", - підкреслив Стрілець.

Він додав, що після оформлення Чорнобильським заповідником права постійного користування земельними ділянками буде повністю припинена діяльність ДСП "Північна Пуща", яка пов'язана із веденням лісогосподарства. Натомість, заповідник здійснюватиме виключно природоохоронні заходи, спрямовані на поліпшення та збереження лісових комплексів зони відчуження.

За даними Міндовкілля, на території заповідника мешкає понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 видів занесені до Червоної книги України, та понад 1,2 тисячі видів рослин.

Економічна правда