Продажі молдавського вина до РФ впали на 60%

Продажі молдавського вина до РФ скоротились на 58,9% порівняно з 2021 роком.

Про це пише "Комерсантъ" з посиланням на дані Національного бюро винограду та вина Молдови.

За даними організації, місцеві виноробні компанії переорієнтуються на Європу та США.

У бюро уточнили, що експорт вина до Росії знижується протягом кількох років. З початку 2022 року молдавські компанії експортували до РФ продукції на $3,4 млн.

"Багато виробників переорієнтувалися на вітчизняний ринок, вийшли з продажами також до Румунії. Наприклад, за сім місяців поточного року експорт бутильованої продукції до цієї країни зріс на 2,5%, продали на $13,2 млн", - додали в бюро.

Також на третину зріс експорт до Канади, було продано вина на $1,6 млн. Загалом Молдова у першому півріччі експортувала виноробну продукцію на $60,4 млн, що на 26,3% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Вино постачалося до 55 країн.

Глава Роскачества Максим Протасов раніше заявляв, що у 2022 році через підвищення цін та призупинення постачання іноземних компаній приблизно 30% імпортного вина може піти з російського алкогольного ринку.

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Економічна правда