Ціни на нафту зросли у вівторок через занепокоєння щодо обмежених поставок

Ціни на нафту зросли під час нестабільних торгів у вівторок, оскільки занепокоєння щодо обмежених поставок напередодні зими нівелюють занепокоєння інвесторів щодо зниження попиту в Китаї і подальшого підвищення процентних ставок у США та Європі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ціни на нафту марки Brent виросли на 50 центів, або 0,5%, до 94,50 доларів за барель до 06:44 за Гринвічем.

Ціна на нафту WTI зросла на 52 центи, або 0,6%, до 88,30 доларів за барель.

Причини зміни цін

Зазначається, що занепокоєння щодо скорочення запасів продовжує підтримувати ціни.

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Відповідно до даних, оприлюднених у понеділок Міністерством енергетики США, за тиждень, що завершився 9 вересня, стратегічний запас нафти (SPR) впав на 8,4 мільйонів барелів до 434,1 мільйона барелів, що є найнижчим показником з жовтня 1984 року.

Перспективи відродження ядерної угоди Заходу з Іраном залишалися туманними. У понеділок Німеччина висловила жаль з приводу того, що Тегеран не відповів позитивно на європейські пропозиції щодо відновлення угоди 2015 року. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що найближчим часом угода малоймовірна.

Дані про індекс споживчих цін США будуть оприлюднені у вівторок о 12:30 GMT. Хоча очікується, що рівень базової інфляції може досягти піку, Європейський центральний банк і Федеральна резервна система готові підвищити процентні ставки й надалі для боротьби з інфляцією.

"Шанси для ФРС продовжувати агресивне підвищення ставок зростуть, якщо індекс споживчих цін США буде вищим, ніж очікувалося", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Це може підвищити вартість долара США щодо інших світових валют і зробити номіновану в доларах нафту дорожчою для інвесторів.

Економічна правда