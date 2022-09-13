Сербія замінить російську нафту власною, іракською та іранською

Віце-прем'єр-міністр, міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Зорана Михайлович заявила, що Сербія забезпечила заміну російській нафті, яку не зможе імпортувати з 1 листопада через шостий пакет санкцій ЄС проти РФ.

Про це вона сказала у коментарі агентству Tanjug у понеділок.

"З 1 листопада ми більше не будемо імпортувати російську нафту, але у нас буде, перш за все, нафта з Кіркука (Ірак - ред.), у нас буде своя нафта, тому що в NIS (Нафтова індустрія Сербії - ред.) має 20 відсотків сербської нафти, а решта буде іранська або якась інша", - заявила Михайлович.

Вона також запевнила, що нових підвищень цін на електроенергію чи обмежень у Сербії не буде.

За її словами, деякі місцеві органи влади вже почали будувати плани економії електроенергії, а ефект від економії домогосподарств буде помітний, коли набудуть чинності стимулюючі заходи щодо економії електроенергії.

Михайлович нагадала, що уряд запросив муніципалітети та міста, державні компанії та державну адміністрацію скласти свої плани до 15 вересня та надіслати їх до міністерства, щоб побачити, де можна заощадити 15 відсотків електроенергії.

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ВІДЕО ДНЯ

Починаючи з листопада Сербія не імпортуватиме російську нафту через санкції Євросоюзу.

Сербія придбала 500 мільйонів кубометрів газу в Угорщини і цей газ зберігатиметься в угорських сховищах.

Сербія, повністю залежна від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.

Економічна правда