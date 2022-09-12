Агрокомпанію екснардепа підозрюють в ухиленні від податків: про кого йдеться

Бюро економічної безпеки розслідує справу про ухилення від сплати податків на 42 млн грн агропідприємством екснардепа, за даними ЕП йдеться про компанію родини Табалових.

Про це повідомила пресслужба БЕБ, знайомі зі справою джерела ЕП.

Слідством встановлено, що службові особи підприємства протягом 2021 року документально оформлювали операції із закупівлі зернових культур у компаній з ознаками "фіктивності". Використання такої схеми дозволило порушникам ухилитися від сплати податків на суму 42,4 млн грн.

"Зазначене сільськогосподарське підприємство пов’язують з колишнім народним депутатом та відомим бізнесменом", – зауважили у БЕБ. За даними ЕП, в досудовому розслідуванні фігурує ПАТ "Юрія".

Згідно даних Youcontrol, власником компанії є виробник молочної продукції "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефіціарами компанії є екснардеп сьомого скликання Олександр Табалов та його син, також колишній народний депутат, Андрій.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора.