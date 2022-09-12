Курс валют на 12 вересня: готівкова гривня зміцнилася

Гривня перервала курс ослаблення минулого тижня і у понеділок, 12 вересня, зміцнилася – наразі курс коливається на рівні 41,36 - 41,60 за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

На 17:40 курс долара на чорному ринку становить 41,36 - 41,60 грн, а у пʼятницю, 9 вересня, коливався на рівні 41,60 - 41,87 грн. Таким чином гривня припинила ослаблення, розпочате минулого тижня.

Щодо "чорного" курсу євро, він стабілізувався і наразі становить 40,70 - 40,14 грн. Для порівняння, курс коливався на рівні 40,67 - 41,15 грн у пʼятницю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,5 - 41,58 грн (курс на 9 вересня – 40,5 - 41,5 грн);

Євро – 40,3 - 41,5 грн (курс на 9 вересня –40,1 - 41,15 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,5 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 - 39,99 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 39,99 грн;

Райффайзен – 41,3 - 42,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,313 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,5 грн.

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