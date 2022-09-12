"Якщо є країна, яка дає кращу ціну, звичайно": Індонезія вивчає можливість закупівлі нафти у РФ

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що розглядає всі варіанти приборкання стрімкого зростання цін на енергію - країна вивчає можливість приєднатися до інших азійських економік, включаючи Індію й Китай, у купівлі російської нафти, щоб компенсувати різке зростання витрат на енергоносії.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

За словами Відодо, країні потрібно розглянути "всі варіанти".

"Індонезія роками не імпортувала значну кількість нафти з Росії, але уряд Відодо перебуває під дедалі більшим тиском, щоб стримати зростання витрат після того, як цього місяця був змушений підвищити ціни на деякі палива до 30 відсотків.

Будь-який крок щодо купівлі російської нафти за ціною, вищою за межу, встановлену країнами G7, може зробити Індонезію вразливою для санкцій США, оскільки вона готується прийняти саміт G20 на Балі в листопаді. Відодо запросив на зустріч світових лідерів, зокрема Володимира Путіна з Росії та Володимира Зеленського з України", - пише FT.

"Ми завжди відстежуємо всі варіанти. Якщо є країна, яка дає кращу ціну, звичайно", - сказав Відодо, відповідаючи на запитання, чи буде Індонезія купувати російську нафту.

"Уряд зобов’язаний знайти різні джерела для задоволення енергетичних потреб свого народу. Ми хочемо знайти рішення", - додав він.

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Індонезія, найбільша економіка Південно-Східної Азії, тривалий час дотримується політики неприєднання до супердержав, і Відодо відвідав Москву та Київ у червні, лише через кілька місяців після вторгнення Росії в Україну в лютому, щоб особисто запросити їхніх лідерів на саміт G20, нагадує газета.

"Насправді це було б погано, якби уряд зробив це [купив російську нафту], оскільки Індонезія є неприєднаною державою і навіть була засновником руху неприєднання", - сказав головний економіст Банку Центральної Азії в Джакарті Девід Сумуал.

За словами міністра туризму країни, Москва запропонувала продавати Індонезії нафту за ціною, яка на 30 відсотків нижча за міжнародний ринковий курс. У серпні державна нафтова компанія Індонезії Pertamina заявила, що переглядає ризики купівлі російської нафти.

"Але минулого тижня США погрожували накласти санкції на покупців російської нафти", - нагадує FT.

"Якби Індонезія приєдналася до Індії та Китаю в купівлі російської нафти, це додатково допомогло б Москві компенсувати значну частину втраченого прибутку від падіння поставок до Європи.

Аналіз FT митної статистики Китаю та Індії показав, що у другому кварталі 2022 року країни імпортували на 11 мільйонів тонн нафти з Росії більше, ніж у першому кварталі", - йдеться у статті.

Щодо саміту G20 на Балі Відодо сказав, що разом із Путіним і Зеленським очікується участь світових лідерів, у тому числі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Джо Байдена.

Економічна правда