"Цифрова бавовна": за два тижні IT-армія паралізувала роботу 2400 ресурсів РФ

Українська IT-армія за 2 тижні - з 29 серпня до 11 вересня - паралізувала роботу понад 2400 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє Мінцифри.

Так, з 29 серпня до 11 вересня ІТ-армія призупинила роботу:

Найбільших банків РФ. Через паралізовані сервіси найбільших та найважливіших банків РФ, Газпромбанку, Московського КредитБанку, Совкомбанку росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону. "Ба більше, "друга армія" не могла отримати зарплати, а їхні рідні - компенсації. До злиднів їм не звикати", - йдеться у повідомленні Мінцифри. Онлайн-сервісів автосалонів. Кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн- майданчика з продажу автомобілів та запчастин - Дром. Системи електронного документообігу у підприємств з молочної продукції. Оптові та роздрібні продавці молочної продукції вимушені вручну обробляти документи. Пропагандистські ЗМІ. Кібератака вивела з ладу великі пропагандистські російські медіа – Rambler, Газета.Ru, МК. "Помічаємо, що деякі пропагандисти вже думають про перемир'я. Що ж, пізно", - коментує Мінцифри.

"Також айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від Президента України. Продовжуємо нагадувати російським тимчасовим жителям, що їм там не місце, бо Крим - Україна", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда