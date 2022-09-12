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"Цифрова бавовна": за два тижні IT-армія паралізувала роботу 2400 ресурсів РФ

Понеділок, 12 вересня 2022, 13:45 - Олексій Павлиш

Українська IT-армія за 2 тижні - з 29 серпня до 11 вересня - паралізувала роботу понад 2400 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє Мінцифри.

Так, з 29 серпня до 11 вересня ІТ-армія призупинила роботу:

  1. Найбільших банків РФ. Через паралізовані сервіси найбільших та найважливіших банків РФ, Газпромбанку, Московського КредитБанку, Совкомбанку росіяни не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести фінансові операції зі смартфону. "Ба більше, "друга армія" не могла отримати зарплати, а їхні рідні - компенсації. До злиднів їм не звикати", - йдеться у повідомленні Мінцифри.
  2. Онлайн-сервісів автосалонів. Кіберспеціалісти призупинили роботу найбільшого онлайн- майданчика з продажу автомобілів та запчастин - Дром.
  3. Системи електронного документообігу у підприємств з молочної продукції. Оптові та роздрібні продавці молочної продукції вимушені вручну обробляти документи.
  4. Пропагандистські ЗМІ. Кібератака вивела з ладу великі пропагандистські російські медіа – Rambler, Газета.Ru, МК. "Помічаємо, що деякі пропагандисти вже думають про перемир'я. Що ж, пізно", - коментує Мінцифри.

"Також айтівці попіклувалися, щоб на центральних телеканалах Криму школярі та студенти отримали привітання з 1 вересня від Президента України. Продовжуємо нагадувати російським тимчасовим жителям, що їм там не місце, бо Крим - Україна", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

IT хакери кібератака Мінцифри Росія
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