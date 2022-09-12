В Азербайджані заявляють про зростання експорту газу й нафти

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Міністерство енергетики Азербайджану заявило про зростання експорту газу та нафти за підсумками 8 місяців 2022 року.

Про це написав у Twitter міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов.

Він повідомив, що, за оперативними даними, за 8 місяців поточного року до Європи було експортовано 7,3 млрд кубометрів газу. До Туреччини - 5,4 млрд кубометрів. До Грузії - 1,7 млрд кубометрів.

За словами Шахбазова, за цей період експорт газу зріс на 23%.

Також оперативні дані за 8 місяців, опубліковані міністром, свідчать, що 17,6 з 21,8 млн тонн видобутої нафти було експортовано.

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року 14,4 із 30,6 млрд кубометрів видобутого газу з приростом на 9,7% було експортовано", - зазначив глава Міненерго Азербайджану.

Економічна правда