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Молдова заборонила Air Moldova відновлювати польоти до РФ

Неділя, 11 вересня 2022, 10:40 - Економічна правда
 
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Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати польоти до Москви, посилаючись на директиви ICAO та EASA.

Про це повідомляє молдовський регулятор.

Раніше, 9 вересня Air Moldova оголосила про відкриття рейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія стверджує, що дане рішення є реакцією на численні звернення громадян Молдови, які знаходяться на території РФ і бажають повернутися додому за квитками придбаними до 24 лютого. 

Уряд країни призупинив рейси з Кишинева до Москви через повномасштабне вторгнення РФ на Україну. 

Нагадаємо: 

Авіакомпанія Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.

З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

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Долетіти з Росії до Молдови або назад можна було тільки з пересадкою в країні за межами ЄС, уточнює видання NewsMaker. Найзручніші аеропорти стикування - Стамбул та Єреван. Туреччина та Вірменія не вводили санкції проти російських авіакомпаній, туди, як і раніше, літають російські літаки.

Читайте також про те, чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ.

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