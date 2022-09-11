Молдова заборонила Air Moldova відновлювати польоти до РФ
Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати польоти до Москви, посилаючись на директиви ICAO та EASA.
Про це повідомляє молдовський регулятор.
Раніше, 9 вересня Air Moldova оголосила про відкриття рейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія стверджує, що дане рішення є реакцією на численні звернення громадян Молдови, які знаходяться на території РФ і бажають повернутися додому за квитками придбаними до 24 лютого.
Уряд країни призупинив рейси з Кишинева до Москви через повномасштабне вторгнення РФ на Україну.
Нагадаємо:
Авіакомпанія Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.
З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.
Долетіти з Росії до Молдови або назад можна було тільки з пересадкою в країні за межами ЄС, уточнює видання NewsMaker. Найзручніші аеропорти стикування - Стамбул та Єреван. Туреччина та Вірменія не вводили санкції проти російських авіакомпаній, туди, як і раніше, літають російські літаки.
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