Молдова заборонила Air Moldova відновлювати польоти до РФ

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Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати польоти до Москви, посилаючись на директиви ICAO та EASA.

Про це повідомляє молдовський регулятор.

Раніше, 9 вересня Air Moldova оголосила про відкриття рейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія стверджує, що дане рішення є реакцією на численні звернення громадян Молдови, які знаходяться на території РФ і бажають повернутися додому за квитками придбаними до 24 лютого.

Уряд країни призупинив рейси з Кишинева до Москви через повномасштабне вторгнення РФ на Україну.

Нагадаємо:

Авіакомпанія Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.

З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

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Долетіти з Росії до Молдови або назад можна було тільки з пересадкою в країні за межами ЄС, уточнює видання NewsMaker. Найзручніші аеропорти стикування - Стамбул та Єреван. Туреччина та Вірменія не вводили санкції проти російських авіакомпаній, туди, як і раніше, літають російські літаки.

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