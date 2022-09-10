Високі ціни на продукти харчування найбільше турбують киян – опитування

Понад 80% киян називають високі ціни на продукти харчування та послуги однією з головних економічних проблем, яка їх турбує.

Про це зазначається в опитуванні "Центром прикладних досліджень", проведеного на замовлення "Центру розвитку міст".

Згідно із дослідженням, основними проблемами які турбують киян є:

високі ціни на продукти харчування та послуги – 83,8% опитаних респондентів;

високі ціни на пальне –77,8% респондентів;

високі тарифи – 77,4% респондентів;

погана екологічна ситуація – 71,8% респондентів. Центр прикладних досліджень

Відповідно до даних 39,4% опитаних працюють у звичному режимі як і до 24 лютого, 19% працює віддалено або частково, а 10,8% знайшли нову роботу. Натомість 34% респондентів наразі не працюють.

Також на питання про підготовку до опалювального сезону 18,4% киян купують обігрівачі, 16,2% утеплюють свої помешкання. Натомість 32,4% мешканців столиці вважають, що підготовкою до опалювального сезону повинна опікуватись влада.

Центр прикладних досліджень

Третина респондентів (30,9%) оцінює матеріальний стан свого домогосподарства як такий, що вистачає тільки на речі першої необхідності, 44,6% – вистачає на продукти харчування, речі першої необхідності та одяг, 11,8% – можуть дозволити собі купувати техніку та регулярно їздити відпочивати.

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Тільки 10,6% опитаних зазначають, що їм не вистачає коштів на речі першої необхідності та продукти харчування.

Опитування проводилось з 10 по 23 серпня 2022 року. Загалом було опитано 1017 осіб методом face-to-face.

Нагадаємо:

Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1% а у річному вимірі зросла до 23,8%.