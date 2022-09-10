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Україна планує запозичити у США 1,5 мільярда доларів для закупівлі газу

Субота, 10 вересня 2022, 11:30 - Економічна правда
 
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Уряд веде перемовини про виділення траншу в сумі $1,5 млрд від Ексімбанку США на закупівлю газу.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Обговорили також питання енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону. Зокрема сприяння американських партнерів у закупівлі газу. Ведемо перемовини про виділення траншу в сумі $1,5 млрд від Ексімбанку США на закупівлю газу", – зазначив прем’єр. 

Також Денис Шмигаль Подякував адміністрації Байдена за направлення до Конгресу запиту на виділення Україні додаткових $11,7 млрд  та розповів про кроки Уряду в напрямку посилення співпраці з МВФ і започаткування нової програми. 

Також читайте: Газова війна в розпалі. Як тримає удар ЄС та наскільки готова до зими Україна.

Нагадаємо:

Еталонні ф'ючерси на газ у вівторок впали на 13% після різкого зростання у понеділок, оскільки уряди вживають антикризових заходів у намаганні врегулювати енергетичну кризу.

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