Мінʼюст планує подати нові позови про конфіскацію активів Януковича та оточення Путіна вже у вересні

Міністерство юстиції у вересні планує подати позови щодо стягнення в дохід держави приватних активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в коментарі Інтерфакс-Україна.

"Мін'юст не зупиняється і вже протягом вересня намагатиметься подати нові позови про стягнення в дохід держави активів Віктора Януковича, Сергія Курченка, Олега Дерипаски та інших підсанкційних осіб", – сказала заступниця міністра.

За словами Мудрої, все це може статися після отримання необхідних документів від уповноважених державних органів та ретельної підготовки доказової бази.

"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу і роботи з великою кількістю матеріалів", – зазначила Мудра.

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Перший позов Мін'юст подав до ВАКС 24 серпня, і вже 1 вересня суд у повному обсязі задовольнив його, конфіскувавши в дохід держави активи підсанкційного російського бізнесмена Євтушенкова, бенефіціара АФК "Система", путінського олігарха.

Можливість подання таких позовів з'явилася після поновлення у травні цього року законодавства про санкції.





