Скільки податків від туризму недоотримав бюджет через війну

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Через велику війну надходження до державного бюджету від туристичної галузі скоротились майже на 26%.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

За підрахунками ДАРТ, за перші шість місяців року представники галузі сплатили на 25,7% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року.

Загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, скоротилась на 17%. У ДАРТ зафіксували, що кількість юридичних осіб зменшилась на 24,5%, фізичних – на 13,5%.

Найбільше податків у першому півріччі сплатили готелі та санаторії – майже 461 млн грн. Ця цифра на 30% все ж менша порівняно з першим півріччям 2021 року.

Натомість на 39% зросли надходження від діяльності пансіонатів та гуртожитків, які використовувались як тимчасовий прихисток внутрішньо переміщених осіб.

Частка сплаченого податку від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку зменшилася на 59% – з 178 млн грн за перші шість місяців минулого року до 73 млн грн у нинішньому.

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Держагентство зафіксувало приріст діяльності турагентств – вони принесли до бюджету на 41% більше коштів, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані аналітики пояснюють тим, що у перші повоєнні місяці був попит на ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята.

Разом з тим зафіксовано спад на 21% від діяльності туристичних операторів, які сплатили до держбюджету за перше півріччя лише 83 млн. грн податків проти 106 млн грн. за аналогічний період минулого року.

Найбільший розмір сплаченого податку за перше півріччя 2022 року продемонстрували місто Київ та Львівська, Івано-Франківська, Київська й Одеська області.

Ріст продемонстрували Івано-Франківська (63%), Львівська (51%) та Київська (16%) області.

Але якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві та Одеській області все ж відбувся спад. На Одещині – на 82,3%, а у м. Київ – на 34%.

Економічна правда



