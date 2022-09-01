Оформити автострахування "Зелена картка" тепер можна онлайн: деталі

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З 1 вересня страховики, які є повними членами Моторного (транспортного) страхового бюро України, почали укладати електронні договори міжнародного страхування "Зелена картка".

Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Зазначається, що електронні договори міжнародного страхування починають діяти з 00 годин доби, наступної за днем укладання договору. Тобто укласти такий договір не можна "з сьогодні на сьогодні".

Бюро нагадало, що попри укладання страхового договору онлайн, водіям необхідно роздрукувати та мати при собі роздруковану в чорно-білому форматі картку міжнародного автомобільного страхування, отриману від страховика засобами електронної комунікації.

Саме цю картку треба буде пред’являти під час перевірок за кордоном. Картки міжнародного автомобільного страхування генеруватиме інформаційна система МТСБУ за єдиною формою для всіх страховиків.

Як і раніше, страхувальники матимуть право укладати договори міжнародного страхування у паперовій формі з використанням карток зеленого кольору.

Впевнені, що зазначена новація стане до вподоби нашим водіям, які збираються виїхати за кордон України або вже там знаходяться та мають необхідність придбати поліс міжнародного страхування.

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У бюро додали, що лише за першу годину функціонування нового сервісу МТСБУ було укладено 155 електронних договорів міжнародного страхування.

Економічна правда





