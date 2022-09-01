У Ощадбанку стався технічний збій: роботу сервісів відновлюють

Державний Ощадбанк зіткнувся зі збоєм у роботі: тимчасово не працюють термінали банку, картки та онлайн-банкінг.

Про випадки збоїв у роботі повідомляють клієнти банку на його сторінці у Facebook.

Клієнти банку скаржаться на те, що не проходять платежі з картки на картку, а також не працює застосунок банку та термінали для оплати. Кореспондентка ЕП також відвідала декілька роздрібних мереж, які зіткнулися з проблемами в роботі терміналів.

скріншот із застосунку, джерело: УП

Співробітниця Ощаду на сторінці банку у Facebook повідомила, що "всі сервіси, окрім застосунків, вже відновлено" та зазначила, що найближчим часом вони також запрацюють. Зазначається, що стався "технічний збій".

Оновлено. У коментарі ЕП начальниця управління банку зі звʼязків з громадськістю та ЗМІ Ярослава Тітова пояснила, що банк проводив планові технічні роботи. Зазвичай такий процес проходить непомітно для клієнта, проте у четвер стався технічний збій. Він тривав близько 1,5 години, зазначають в Ощадбанку.

За її словами, всі сервіси вже працюють, а географію користувачів, які відчули збій, ще уточнюють.