Українці у Латвії зможуть обміняти готівкову гривню на євро у банках

З 5 вересня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Відповідну угоду Національний банк України та Банк Латвії уклали 16 серпня 2022 року.

Відповідно до угоди, громадяни України, які зареєстровані в Латвії як українські біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Це можна буде зробити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії.

Обмін можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч грн на одну особу. До обміну прийматимуть лише банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ.

Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka". Такий обмін валют не передбачає жодної плати або комісій з боку латвійських банків.