Меду буде вдосталь: пасічники прогнозують врожай у понад 100 тисяч тонн

Попри всі труднощі, повʼязані з повномасштабною війною, пасічники очікують, що цього року врожай меду перевищить 100-120 тисяч тонн.

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, голова Спілки пасічників Володимир Стретович вважає, що у 2022 році меду буде вдосталь. "Інститут бджільництва прогнозує 100 тисяч тонн. За нашими підрахунками, буде ще більше – 120 тисяч тонн", – говорить він.

Інвестор підприємства з виробництва меду Beehive Ігор Ліскі називає ситуацію з урожаєм 2022 року специфічною.

"Меду менше, бо багато полів не засіяні. Однак навесні утворився надлишок. Весняний збір неможливо було експортувати. З одного боку, далися взнаки логістичні перешкоди, а з іншого – у європейських клієнтів не було попиту. Тому порівняно з минулими роками маємо більше меду", – пояснює він.

Щодо цін, то у гривнях закупівельна ціна не зміниться. Стретович прогнозує діапазон 62-70 грн за кг, Ліскі – 60-65 грн за кг. У валюті ціни впадуть з 2,4 дол до 1,6 дол.

"Ціна на український мед зараз на піку: з початку 2021 року вона виросла на 30% – із 45 до 60-65 гривень. Це сталося через брак сировини", – говорить Ліскі.

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Водночас пасічники не вважають ціну справедливою через зростання курсу валют, адже реальні ціни в країнах Євросоюзу на український мед становлять понад 3 євро.

"Виходить, хтось з ланцюжка на ринку не хоче ділитися з пасічниками. В Україні області-медозбори – це Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська та Одеська. Там або часткова окупація, або бойові дії. Пасічники мають якомога швидше здати мед, бо розуміють: будь-якої миті може щось прилетіти. Тому заготівельники диктуватимуть свої ціни", – каже підприємець Павло Канунніков, який до великої війни тримав 700 бджолиних сімей на Харківщині.

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