З Приватбанку йде заступник голови правління з розвитку бізнесу

Історія економічної незалежності від Росії в 10 інфографіках За 31 рік з дня проголошення Незалежності українська економіка ще ніколи не була настільки сепарованою від Російської Федерації, як зараз.

Народна зірка смерті. На що скинулися українці замість "Байрактарів" та як супутник допоможе ЗСУ Напередодні фонд Сергія Притули за зібрані українцями 600 мільйонів гривень купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків. Що це за супутник, чому він такий дорогий і чи відрізняється від інших?