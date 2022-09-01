З Приватбанку йде заступник голови правління з розвитку бізнесу
Заступник голови правління з питань розвитку бізнесу ПриватБанку Разван Мунтеану вирішив "продовжити свій кар’єрний шлях поза межами банку" з 14 вересня.
Про це повідомила пресслужба Приватбанку.
У результаті конкурсного відбору, який проводила наглядова рада банку, було обрано трьох нових членів правління:
- Дмитра Мусієнка, обраного членом правління з питань роздрібного бізнесу;
- Євгена Заіграєва, обраного членом правління з питань малого і середнього бізнесу;
- Антона Разумного, обраного членом правління з питань комплаєнсу.
Усі вони дотепер працювали у Приватбанку. Так, Мусієнко очолював напрямок роздрібного бізнесу, Заіграєв був керівником дирекції обслуговування бізнес-клієнтів, а Разумний – керівником служби фінмоніторингу.
Зазначається, що призначення Дмитра Мусієнка та Євгена Заіграєва набувають чинності з 15 вересня 2022 року, призначення Антона Разумного – після погодження Нацбанку.
Таким чином правління банку, яке очолює Герхард Бьош, складатиметься з 8 членів після погодження призначення Разумного з НБУ.