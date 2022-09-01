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З Приватбанку йде заступник голови правління з розвитку бізнесу

Четвер, 1 вересня 2022, 10:40 - Економічна правда

Заступник голови правління з питань розвитку бізнесу ПриватБанку Разван Мунтеану вирішив "продовжити свій кар’єрний шлях поза межами банку" з 14 вересня.

Про це повідомила пресслужба Приватбанку.

У результаті конкурсного відбору, який проводила наглядова рада банку, було обрано трьох нових членів правління: 

  • Дмитра Мусієнка, обраного членом правління з питань роздрібного бізнесу;
  • Євгена Заіграєва, обраного членом правління з питань малого і середнього бізнесу;
  • Антона Разумного, обраного членом правління з питань комплаєнсу. 

Усі вони дотепер працювали у Приватбанку. Так, Мусієнко очолював напрямок роздрібного бізнесу, Заіграєв був керівником дирекції обслуговування бізнес-клієнтів, а Разумний – керівником служби фінмоніторингу.

Зазначається, що призначення Дмитра Мусієнка та Євгена Заіграєва набувають чинності з 15 вересня 2022 року, призначення Антона Разумного – після погодження Нацбанку. 

Таким чином правління банку, яке очолює Герхард Бьош, складатиметься з 8 членів після погодження призначення Разумного з НБУ. 

Економічна правда
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