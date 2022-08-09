Угорська нафтопереробна компанія готова сама сплачувати за транзит нафти через Україну

Угорський нафтопереробник MOL розпочав переговори про відновлення транзиту нафти з Росії через Україну нафтопроводом "Дружба" та готовий сам сплачувати за нього.

Про це йдеться у заяві нафтопереробника, передає Bloomberg.

У компанії зазначили, що через припинення транзиту російської нафти через Україну, постачання палива в Угорщині будуть особливо вразливими.

"Хоча MOL має достатньо запасів на кілька тижнів, він працює над рішенням", — додав нафтопереробник.

Нагадуємо:

Російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Під час роботи на шостим санкційним пакетом ЄС проти Росії за її вторгнення в Україну, після тривалого блокування нафтового ембарго Угорщиною, країни погодилися тимчасово вивести трубопровідні поставки нафти.

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Таким чином, згідно ухвалених санкцій, постачання по нафтопроводу "Дружба" до Центральної Європи мали зберігатися, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу.

Чинний договір на транзит російської нафти територією України укладений у грудні 2019 року і діє до січня 2030 року.