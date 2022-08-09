Перші 39 вагонів вугілля з Австралії прибули на українську ТЕС – Міненерго

На одному з генеруючих підприємств ПАТ "Центренерго" розвантажують перші 39 вагонів з австралійським вугіллям марки Г - всього в Україну має бути доставлено 79 тис тонн вугілля.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго України.

Вугілля надане в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду.

"Ми дякуємо уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття", - заявив міністр Герман Галущенко.

Він також подякував польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, адже українські порти заблоковані через російську агресію.

За його словами, підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.

Економічна правда