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Перші 39 вагонів вугілля з Австралії прибули на українську ТЕС – Міненерго

Вівторок, 9 серпня 2022, 18:48 - Олексій Павлиш

На одному з генеруючих підприємств ПАТ "Центренерго" розвантажують перші 39 вагонів з австралійським вугіллям марки Г - всього в Україну має бути доставлено 79 тис тонн вугілля.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго України.

Вугілля надане в рамках гуманітарної допомоги від австралійського уряду.

"Ми дякуємо уряду Австралії за підтримку та внесок у надійне енергопостачання України цього опалювального сезону, який буде найважчим за останні десятиліття", - заявив міністр Герман Галущенко.

Він також подякував польським партнерам за допомогу в логістиці австралійського вугілля, адже українські порти заблоковані через російську агресію.

За його словами, підготовка до осінньо-зимового періоду проходить за планом, накопичення вугілля відбувається відповідно до затвердженого графіка.

Економічна правда

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