Автогаз в Україні продовжує падати в ціні: де найдешевший

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Ціни на скраплений автомобільний газ у мережах АЗС продовжують падати – середня ціна за останню добу знизилась в середньому на 21 копійку до 27,46 гривень за літр.

Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, у вівсторок середня ціна на паливо у мережах АЗС "Привату" ("Укрнафта", "Авіас" та інші) знизилася до 26,85 грн/л.

На ОККО автогаз здешевшав на 31 коп до 27,67 грн/л, на WOG – на 8 копійок до 27,98 грн/л.

Крім того, на 0,2-0,24 грн/л здешевшав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Chipo та інших.

Але найбільше ціну на автогаз знизили мережі АЗС "Укргазвидобування" та "Рур груп" – на 1 та 1,40 гривень до 27,50 та 26,60 грн/л відповідно.

Не змінили ціну такі мережі як Amic, Shell, Socar, UPG, "Нефтек", Motto та Avantage 7.

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Слід зазначити, що наразі найдешевше газ реалізує столична мережа Avantage 7 – за 25,95 грн/л.