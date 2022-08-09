Ціни на нафту знизились через ймовірність відновлення експорту з Ірану

Ціни на нафту дещо знизились у вівторок через ймовірність збільшення поставок нафти з Ірану.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ціни знизились завдяки прогресу у переговорах щодо ядерної угоди з Іраном.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 14 центів, або 0,1%, до 96,51 долара за барель станом на 04:04 за Гринвічем, знизивши зростання на 1,8% порівняно з попередньою сесією.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 16 центів, або 0,2%, до $90,60 за барель після зростання на 2% на попередній сесії.

"Привид американсько-іранської ядерної угоди продовжує витати над ринком", - йдеться в записці аналітиків ANZ Research.

ЄС пізно ввечері в понеділок запропонував "остаточний" текст для оновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року, очікуючи на схвалення Вашингтона та Тегерана. Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що остаточне рішення щодо пропозиції очікується протягом "кількох тижнів".

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"Хоча деталі щодо термінів відновлення експорту нафти з Ірану залишаються невизначеними, навіть якщо угода буде погоджена для Ірану, безсумнівно, є можливість збільшити експорт нафти відносно швидко", - сказав у своїй записці аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар.

За його словами, Іран може збільшити експорт нафти на 1-1,5 мільйона барелів на день, або до 1,5% світових поставок, протягом шести місяців.

"Відродження ядерної угоди 2015 року, швидше за все, призведе до різкого падіння цін на нафту, оскільки ринки, ймовірно, не вірять, що угода буде досягнута", - сказав Дхар.

Економічна правда