Україна очікує на наступний пакет санкцій ЄС проти Росії восени – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на наступний пакет санкцій ЄС проти Росії вже восени, після відновлення активного політичного сезону в ЄС.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, передає "Укрінформ".

"Зараз у ЄС така пауза у серпні. Це не означає, що зовсім виключилися наші партнери і робота зупинилася, але на наступний пакет санкцій ми очікуємо вже восени, після відновлення активного політичного сезону в Європейському Союзі", - заявив Кулеба.

При цьому міністр не став коментувати деталі нового пакету санкцій, наголосивши при цьому, що Україна має "чітке розуміння, що вона пропонує партнерам і що хоче там бачити".

"Ми вже активно попрацювали з державами, нашими друзями в Європейському Союзі для того, щоб вони внесли відповідні пропозиції. Далі буде переговорний процес, за результатами якого буде пакет", - додав Кулеба.

Нагадаємо:

Рада ЄС 26 липня ухвалила рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих секторів російської економіки.

ВІДЕО ДНЯ

З 24 лютого ЄС ухвалив низку безпрецедентних та жорстких пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України.

Останній, сьомий санкційний пакет від початку великої війни, ЄС ввів у липні. Санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з РФ, у тому числі через треті країни. Заборона поширилася у тому числі на ювелірні вироби.

Економічна правда