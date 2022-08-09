За липень Укрпошта виплатила ще 10 мільйонів пасажирам евакуаційних потягів

У липні 4,5 тис українців, які евакуювалися з зони проведення бойових дій, отримали через Укрпошту грошову допомогу від держави - компанія виплатила10,4 млн грн для пасажирів евакуаційних потягів з Покровська та Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Зазначається, що виплати проводилися у приміщеннях залізничних вокзалів Львову, Дніпра, Олександрії та Кропивницького. Майже 70% усіх виплат за липень було здійснено в Львові.