У понеділок Україна збила російських ракет на $26 мільйонів – Forbes

Вранці 8 серпня Україна збила чотири російські "Калібри", вартість яких сягає 26 млн доларів.

Про це повідомляє український Forbes з посиланням на власні розрахунки.

Вранці 8 серпня українська ППО збила чотири російські крилаті ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Одну ракету було знищено на Одещині зенітним ракетним підрозділом повітряного командування Південь, решта три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування Центр.

За оцінкою видання, загальна вартість чотирьох збитих "Калібрів" становить 26 млн доларів.

Для розрахунку вартості випущених Росією ракет по Україні Forbes використовує такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн дол, "Калібр" – 6,5 млн дол, "Іскандер" – 3 млн дол, "Онікс" – 1,25 млн дол, Х-22 – 1 млн дол, "Точка-У" – 0,3 млн дол.