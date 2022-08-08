ЗАЕС може перейти в режим блекауту у разі продовження росіянами обстрілів

Запорізька АЕС наразі пов’язані з енергосистемою України однією працюючою лінією електропередач і у разі її пошкодження перейде в режим блекауту.

Про це заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі становить велику загрозу для Запорізької АЕС у період обстрілів той факт, що росіяни пошкодили лінії, які зв'язують станцію із Запорізькою ТЕС та енергосистемою України. І зараз ЗАЕС пов'язана з енергосистемою лише однією лінією і це дуже небезпечно для такого ядерного об'єкта", – зазначив Котін.

Він додав, що у випадку пошкодження всіх ліній ЗАЕС вимушено перейде в режим блекауту. А це вкрай небезпечно щодо збереження в безпечному стані ядерного палива на об'єкті.

"Якщо будуть пошкоджені всі лінії, станція перейде в режим блекауту - повного знеструмлення, і ця ситуація вже дуже небезпечна щодо збереження в безпечному стані ядерного палива в реакторах та басейнах витримки", – наголосив Котін.

За останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками. До цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.

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За даними Енергоатому, росіяни шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати.