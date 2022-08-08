Понад 17 мільйонів українців потребуватимуть допомоги найближчим часом – ООН

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Щонайменше 17,7 мільйона українців у наступні місяці потребуватимуть захисту та допомоги.

Про це йдеться у заяві ООН, передає Голос Америки.

Зазначається, що нові дані є на 2 мільйони більшими, ніж прогнозувалось у квітні.

За словами координаторки гуманітарної допомоги ООН для України Деніз Браун, ситуація погіршиться з настанням зими. Адже більше людей, ймовірно, полишать регіони, де не буде доступу до газу, палива чи електроенергії для опалення осель.

В ООН збільшили запит на допомогу Україні з 2,25 млрд дол США до 4,3 млрд дол аби продовжувати надавати критично важливу допомогу та захист людям в Україні до грудня 2022 року.

"Знищення десятків осель, нестача доступу до палива, газу, або електроенергії через пошкодження інфраструктури може стати питанням життя та смерті, якщо люди не зможуть обігріти свої оселі", – додали в ООН.