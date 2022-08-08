WOG має сплатити до бюджету 108 мільйонів штрафу через антиконкурентні дії в 2016

Верховний Суд залишив без задоволення касацію ТОВ "ВОГ Рітейл" на рішення судів, які підтвердили рішення АМКУ про штраф компанії за антиконкурентні узгоджені дії під час встановлення роздрібних цін на світлі нафтопродукти від жовтня 2016.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету.

"Оскільки рішення Верховного Суду остаточне й не підлягає оскарженню, "ВОГ Рітейл" має сплатити до державного бюджету не лише суму штрафу, а й пеню, яка нараховувалась усі ці роки і зрештою зрівнялася з сумою штрафу – 54,036 млн грн", — йдеться у повідомленні АМКУ.

У 2016 році АМКУ оштрафував низку найбільших операторів АЗС за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. А саме про антиконкурентні узгоджені дії під час встановлення роздрібних цін на світлі нафтопродукти.

Комітет довів, що компанії узгоджено підтримували на інформаційних табло своїх стаціонарних АЗС подібні роздрібні ціни на бензин марки А-95 та дизельне пальне.

Також Комітет встановив, що учасники узгоджених дій запроваджували "програми лояльності" за яких споживачі не отримували повної інформації щодо реального розміру остаточних роздрібних цін на пальне. Все через застосування ними складних та непрозорих умов проведення акцій й надання знижок.

Раніше штраф плюс аналогічну пеню у справі шестирічної давності для семи компаній погодилися сплатити ТОВ "Альянс Холдинг" – Shell (39,711 млн грн), ПП "АМІК Україна" – Lukoil/AMIC (12,53 млн грн) і ТОВ "Паралель-М ЛТД" – Parallel (1,438 млн грн) й "Сокар Петролеум"/SOCAR (2,534 млн грн).

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Оскаржити штраф усе ще намагаються ПП "ОККО нафтопродукт" – OKKO (77,881 млн грн) і ТОВ "Золотий екватор" – WOG (16,195 млн грн).