Ціни на нафту зросли після мінімуму з лютого: причини

У понеділок, 8 серпня, ціни на нафту зросли з багатомісячного мінімуму, оскільки настрої інвесторів покращились після даних щодо робочих місць у США та китайського експорту, які послабили занепокоєння щодо рецесії.

Про це пише Reuters.

Які ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent зросли у ціні на 22 центи (0,2%) - до 95,14 доларів за барель станом на 04:39 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 17 центів (0,2%) - до 89,18 доларів за барель.

Причини зростання цін

Зазначається, що ціни на нафту зросли після даних про несподіване прискорення зростання кількості робочих місць у Сполучених Штатах, найбільшому споживачі нафти у світі.

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У неділю Китай також здивував ринки більш швидким, ніж очікувалося, зростанням експорту.

Агентство нагадує, що минулого тижня ціни на нафту Brent досягли найнижчого рівня з лютого, впавши на 13,7% і зафіксувавши найбільше тижневе падіння з квітня 2020 року, тоді як WTI втратила 9,7%, оскільки побоювання щодо рецесії вплинуло на ціни.

Економічна правда