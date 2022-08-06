Єврокомісія планує надати Україні 3 мільярди євро допомоги у вигляді грантів

План допомоги від Єврокомісії у 9 млрд євро, з яких 1 млрд вже наданий, міститиме також 5 млрд кредиту і 3 млрд гранту.

Про це повідомляє POLITICO.

Новий проєкт допомоги з’явився після відмови Німеччини надати гарантії щодо кредиту Україні в 9 млрд євро. За її словами, Київ і так має значні боргові зобов’язання, тому найкращим є шлях грантового фінансування.

ЄС планує розділи 8 млрд євро допомоги на дві частини. Першу – кредитну, яка складатиме 5 млрд євро довгострокової позики, і другу – грантову, до якої залучать решта 3 млрд євро.

Поки немає точних дат реалізації допомоги, однак Комісія розраховує, що Європейський парламент та країн ЄС у вересні схвалять надання коштів Україні, щоб виплати могли початися у жовтні.

У травні лідери ЄС обіцяли Україні макрофінансову допомогу до 9 млрд євро. Проте Київ отримав тільки 1 млрд євро, наданих бюджетом ЄС.

Зеленський зазначив, що питання допомоги стало напруженим. Він розкритикував такі дії ЄС щодо затягування допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Ситуація ускладнюється тим, що після повномасштабного вторгнення дефіцит бюджету зріс до 5 млрд доларів на місяць. Необхідна фінансова допомога дозволить Києву вчасно здійснювати виплати пенсій та зарплат у державному секторі, щоб не допустити фінансового краху.

Нагадаємо:

Європейський союз надав Україні у повному обсязі перший транш у розмірі 1 мільярду євро нової екстреної нової макрофінансової допомоги.

На 1 серпня 2021 року іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій. З цієї суми 12,7 млрд доларів вже надійшло до державного бюджету України.