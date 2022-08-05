Уряд внесе до Ради закон про акціонування "Енергоатома"

НАЕК "Енергоатом"

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону про акціонування державного підприємства НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Законопроєкт пропонує визначити процедуру створення акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, та встановити порядок формування статутного капіталу товариства і його функціонування після створення", – написав він.

Він додав, що для гарантування економічної безпеки та захисту інтересів держави передбачено обмеження, пов'язані зі збереженням корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.